LPI-G: Trickbetrug schlug fehl

Altenburg (ots)

Lucka: Das Ihre Tochter einen angeblichen Verkehrsunfall verursacht haben soll, übermittelte am gestrigen Tag (23.07.2024) eine bislang unbekannte Täterin via Telefonanruf einer 92-jährigen Seniorin aus Lucka. Die Anruferin hinterfragte schließlich vorhandenes Bargeldvermögen bei der 92-Jährigen und deutete an, dass sich in Kürze eine Staatsanwältin bei ihr melden würde. Zum Glück kam es nicht zur Übergabe von Bargeld, so dass kein Vermögensschaden für die Seniorin entstand.

Es handelt sich hierbei um eine polizeibekannte Betrugsmasche - dabei gaukeln die Täter die Notsituation eines nahen Verwandten vor, welche nun eine Geldzahlung zur Folge haben soll. Ziel der Täter ist es immer, an das Barvermögen ihrer Opfer zu gelangen.

Daher möchte die Geraer Polizei noch einmal verdeutlichen: Gehen Sie bitte nicht auf die Forderungen ein - übergeben Sie kein Geld bzw. keine Wertsachen an fremde Personen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Telefonat. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen oder einer Vertrauensperson und informieren sie bitte Ihre Polizei. (KR)

