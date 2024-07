LPI-G: Brennender Müllcontainer in Greiz

Gera (ots) - Gera: Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es in den Abendstunden des 23.07.2024 in der Franz-Stephan-Straße. Ein 34-jähriger Mann beschädigte zunächst gewaltsam die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses, um fortfolgend in die Wohnung einer 46-Jährigen zu gelangen. Dort griff dieser einen anwesenden 38-jährigen Mann körperlich an und verletzte ihn hierdurch im Gesicht. Der Angreifer floh ...

