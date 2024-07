Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Sexuelle Belästigung im Metronom nach Lüneburg

Bremen (ots)

Bahnhof Uelzen 17.07.2024 / 15:11 Uhr

Ein unbekannter Mann wird verdächtigt, eine 25-jährige Frau im Metronom 82126 von Uelzen nach Lüneburg sexuell belästigt zu haben.

Die junge Frau war nach dem Einstieg (in Uelzen)im Türbereich des Wagons verblieben und hatte sich auf ihren großen Koffer gesetzt. Nach der Abfahrt des Zuges setzte sich der unbekannte Mann auf die Treppe zu den oberen Sitzplätzen, welche genau in Blickrichtung der jungen Frau lag. Nach einigen Minuten soll der Mann dann sexuelle Handlungen an sich selber vorgenommen haben.

Nach Aussage der Zeugin wird der Unbekannte wie folgt beschrieben:

Der Mann wird mit etwa 165 cm Körpergröße beschrieben, vom Alter her etwa Ende 20 oder Anfang 30, südländisch, keinen Bart, längliche Augen (Mandelförmig) schwarze Haare mit glatter Struktur, graue Hose vermutlich Jeanshose, graue Jacke ohne Kapuze.

Wer kann zu der beschriebenen Person im Metronom von Uelzen nach Lüneburg oder im Umfeld des Bahnhofs Uelzen Angaben machen? Hinweise nimmt die Bundespolizei Bremen, Tel. 0421 - 16299 -7777, entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell