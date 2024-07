LPI-G: Brand in ehemaligen Einkaufszentrum in Gera-Lusan

Altenburg (ots) - Schmölln: In Amtshilfe für die Stadt Schmölln kamen am 23.07.2024 gegen 10:00 Uhr Polizeibeamte in der Sommeritzer Straße zum Unterstützungseinsatz. Hierbei bedrohte der 32-jährige Betroffene die eingesetzten Mitarbeiter der Stadt und griff die Polizeibeamten tätlich an und musste folglich in Gewahrsam genommen werden. Für sein Verhalten muss er sich nun strafrechtlich verantworten. (AK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

