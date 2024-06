Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Bühl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Bühl hoffen nach dem Diebstahl eines E-Bikes am Freitagnachmittag auf Hinweise aus der Bevölkerung. Das Rad war zwischen 15 Uhr und 16:30 Uhr vor einem Friseursalon in der Steinstraße an einer Straßenlaterne gesichert worden, als Unbekannte das Velo (siehe Foto) entwendet haben. Personen, die zu dieser Zeit im Stadtbereich etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf das gesuchte E-Bike geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 07223 990970 bei der Polizei. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell