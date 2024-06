Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Wintersdorf - Roller entwendet

Rastatt (ots)

Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 8:30 Uhr wurde in der Bannwaldstraße ein Yamaha Roller entwendet. Er konnte unweit entfernt am Sandbach wieder aufgefunden. Ein an Roller montierter Gepäckkoffer sowie ein im Roller befindlicher Schutzhelm, Regencape und Handschuhe fehlen nach wie vor. Genauere Angaben zu den entwendeten Gegenständen liegen der Polizei nicht vor. Die Ermittler des Polizeirevier Rastatt nehmen Hinweise unter der Rufnummer, 907222 761-0, entgegen.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell