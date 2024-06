POL-OG: Kappel-Grafenhausen, A5 - Fahrzeugbrand führt zu kurzzeitiger Sperrung

Haslach (ots) - Ein 66 Jahre alter Autofahrer wurde von einer Streife am Sonntag gegen 22 Uhr in der Sägerstraße kontrolliert. Hierbei stellten sie fest, dass er sich mit über einem Promille ans Steuer gesetzt hatte. Der Führerschein wurde nach der Entnahme einer Blutprobe einbehalten und die Weiterfahrt untersagt. /ag Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: ...

