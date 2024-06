Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Reizgas versprüht

Rastatt (ots)

Das Versprühen von Reizgas führte am Sonntag gegen 17:30 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Zeppelinstraße. Eine Anwohnerin berichtete, dass eine ihr bekannte Frau an ihrer Tür geklingelt und beim Öffnen der Wohnungstür Reizgas versprüht habe, bevor sie die Örtlichkeit verließ. Die Angegriffene erlitt dadurch kurzzeitige Atembeschwerden. Überprüfungen der Feuerwehr ergaben keine Auffälligkeiten. Beamte des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Hintergründe der Tat dürften im persönlichen Umfeld zu suchen sein. /ma

