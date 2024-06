Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Bereits an Donnerstag soll es gegen 17 Uhr zu einem Vorfall auf der L90 zwischen Bodersweier in Fahrtrichtung Kork gekommen sein. Nach Aussage eines Zeugen soll ein 73 Jahre alter Astra Fahrer auf die Gegenfahrbahn gekommen sein und dort ein entgegenkommendes Fahrzeug, eventuell einen BMW, gestreift haben. Der Opel Fahrer hatte sich mit über einem Promille ans Steuer seines Fahrzeuges gesetzt. Ein Schaden entstand an seinem Auto nicht. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein einbehalten. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges. Er wird gebeten sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 07851 893-0 in Verbindung zu setzen. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell