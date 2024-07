Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Audi im Straßengraben - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Lucka: Polizeibeamte kamen gestern früh (22.07.2024), gegen 05:30 Uhr entlang der L1361 (Abzweig Lucka) zum Einsatz, nachdem ein Zeugen einen jungen Mann gemeldet hatte, welcher offenbar verwirrt wirkte. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bemerkten sie zudem den Pkw Audi des jungen Mannes (28), welcher stark beschädigt am Abzweig Lucka in den Straßengraben stand. Offenbar geriet der Audi von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Aufgrund der Schäden musste das Fahrzeug schließlich abgeschleppt werden. Ein Drogentest bei dem 28-jährigen jungen Mann zeigte zudem ein positives Ergebnis an. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen (Bezugsnummer 0187578/2024) und sucht hierbei nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

