POL-PDNR: Wissen (Sieg) - Verkehrsunfall nach Missachtung der Vorfahrt

Bad Hönningen / Unkel (ots) - Am 03.10.2023 kam es zum Diebstahl eines Heizungskessels in Bad Hönningen durch zu dem Zeitpunkt noch unbekannte Täter. Diese waren mit einem Transporter mit ausländischer Zulassung unterwegs. Die Tat wurde von der Überwachungskamera am Grundstück aufgezeichnet. Am 29.11.2023 entdeckte die Geschädigte zufällig den Transporter im ...

mehr