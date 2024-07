Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Private Streitigkeit eskaliert

Greiz (ots)

Weida: Am Abend des 23.07.2024 kam es in der Bergstraße in Weida zwischen zwei Männern zu einer privaten Streitigkeit. Im Zuge der polizeilichen Klärung des Streits wurde durch einen der beiden Beteiligten mehrfach der "Hitler-Gruß" gerufen. Da der unter Alkohol stehende Mann (24) den Aufforderungen der Polizeibeamten zur Unterlassung der Parolen nicht nachkam, wurde dieser fortfolgend in Gewahrsam genommen. Der 24-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung und des Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten. (AK)

