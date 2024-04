Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer.

Rinteln (ots)

(ne) Am Freitag, 19.04.2024 gegen 16:08 Uhr, kam es in Möllenbeck im Einmündungsbereich der L 436 und der Straße Am Kloster zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw mit Anhänger und einem Motorrad. Ein 39-jähriger Kradfahrer aus Porta-Westfalica befuhr die Straße Am Kloster aus Richtung Eisbergen kommend und wollte auf die L 436 nach links in Richtung B 238 einbiegen, hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw Opel Vivario mit Anhänger einer 24-jährigen Kalletalerin, welche aus Richtung B 238 die L 436 in Richtung Stemmen befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenprall beider Fahrzeuge, wobei der Kradfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mittels RTW einem Klinikum zugeführt. An beiden Kraftfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5500,00 Euro.

