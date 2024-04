Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bedrohung und Sachbeschädigung

Rinteln (ots)

(ne) Am frühen Samstagmorgen, 20.04.2024 in der Zeit von 03:05 Uhr bis 03:10 Uhr, gerieten bei Feierlichkeiten zwei Gruppen von mehreren Heranwachsenden aus Rinteln und Stadthagen in Rinteln in einem Wohnhaus an der Konrad-Adenauer-Straße aneinander. Da die Wohnungsinhaberin zuvor schon erahnte, dass sich beide Gruppen nicht besonders mögen, habe sie diese nacheinander einladen wollen. Die Gruppe aus Stadthagen erschien aber schon, als die Gruppe aus Rinteln gerade gehen wollte. Zunächst bedrohte ein 19-jähriger Rintelner die Stadthäger im Treppenhaus mit einem Messer und vor dem Gebäude zerstach er dann die Reifen an einem Pkw Audi der Stadthäger. Die Gruppen wurden auf der Bahnhofstraße voneinander getrennt. Es wurde niemand verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 400 Euro. Den 19-jährigen erwarten jetzt ein Anzeige wegen Bedrohung und Sachbeschädigung.

