Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Pkw

Plettenberg (ots)

Am Donnerstag zwischen 12.40 und 19 Uhr wurde auf dem Parkplatz hinter dem Altenwohnheim an der Karlstraße die Seitenscheibe eines geparkten silbernen VW Golf eingeschlagen. So konnte der Täter ein im Fahrzeug liegendes Portemonnaie stehlen. Die Polizei warnt dringend davor, Wertsachen im Fahrzeug liegenzulassen. Das gilt auch bei kurzen Abwesenheiten, zum Beispiel für den Spaziergang am Waldrand. Ein Auto ist kein Tresor. In der Friedrich-Maiweg-Straße wurde am Sonntag um 0.30 Uhr die Heckscheibe eines geparkten roten Daihatsu eingeschlagen. Die Halterin hatte das Klirren gehört und war deshalb zu ihrem Wagen gelaufen. Dort sah sie eine Person, die von ihrem Wagen kommend in Richtung Alter Weg gerannt sei. (cris)

