Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mann schlägt mit Machete auf Baum ein

Werdohl (ots)

Vor einem Discounter am Fritz-Thomee-Platz hat am Samstagabend gegen 20.45 Uhr ein Mann mit einem großen Messer auf einen Baum eingeschlagen. Mitarbeiter des Marktes verschlossen die Türen, um ein mögliches Eindringen zu verhindern, und riefen die Polizei. Die Polizeibeamten konnten den mit einer Art Uniform bekleideten Mann dazu bewegen, seine Machete abzulegen. Er stand scheinbar unter berauschenden Mitteln. Er torkelte und führte Selbstgespräche. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten mitsamt eines Hundeführers hatte er großflächig Rinde und Holz vom Baum entfernt. Die Beamten überwältigten ihn. Sie fanden keine weiteren Waffen bei ihm, jedoch Hinweise auf Drogenkonsum. Die Polizei nahm den in Werdohl gemeldeten 40-Jährigen in Gewahrsam und fertigte Strafanzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und Sachbeschädigung.

Kellereinbruch

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in zwei Keller eines Mehrfamilienhauses an der Schulstraße eingebrochen. Es wurde u.a. ein Computer gestohlen. (cris)

