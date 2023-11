Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Entwendetes Pedelec aus Garage

Hoya (ots)

In der Zeit von So., 05.11.2023, 20:00 Uhr, bis Mo., 06.11.2023, 08:00 Uhr, entwendete ein bis dato unbekannter Täter an der Von-Kronenfeldt-Straße (Bereich zwischen der Garten- und der Feldstraße) aus einer unverschlossenen Garage ein dort verschlossen abgestelltes Pedelec (Fahrrad mit Elektromotorunterstützung bis 25 Km/h) des Herstellers WINORA (dunkelgrünmetallic). Zeugen, die ggf. die Tat beobachtet oder verdächtige Feststellungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hoya (Telefon 04251/67280) zu melden.

