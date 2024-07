Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.07.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: 10.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Nach einem Unfall am Donnerstagabend in Mosbach mussten zwei Autos abgeschleppt werden. Eine 19-Jährige war gegen 22 Uhr in ihrem Seat auf der Mosbacher Straße in Richtung Obrigheim unterwegs und wollte nach links in die Pfalzgraf-Otto-Straße abbiegen. Vermutlich übersah sie dabei den entgegenkommenden Fiat einer 63-Jährigen, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Es entstand insgesamt rund 10.000 Euro Sachschaden. Die beiden Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell