Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Einfamilienhaus

Kaarst (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag (03.05.) 11:00 Uhr bis Montag (06.05.) 15:45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Augustinusstraße in Kaarst ein. Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie ein Küchenfenster auf und durchsuchten anschließend die Zimmer. Sie entwendeten Wertsachen und flüchteten unerkannt. Das Kriminalkommissariat 14 in Neuss hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat und den möglichen Tätern geben können. Diese werden gebeten sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei berät interessierte Bürgerinnen und Bürger kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Ziel ist es, die Zahl der Wohnungseinbrüche gemeinsam zu senken. Je besser ein Haus oder Wohnung gesichert ist, desto schwieriger ist es für Täter einzubrechen. Einbrecher steigen zu jeder Tageszeit ein. Häufig geschieht es tagsüber, wenn die Bewohner "nur mal kurz weg" sind. Die Täter haben es eilig und nutzen jede günstige Gelegenheit. Alle Informationen zur Beratung finden Sie unter: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

