Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Wohnwagen komplett ausgebrannt - Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Duisburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (3. April, gegen 2:10 Uhr) einen Wohnwagen, der unterhalb einer Autobahnbrücke der A59 an der Vohwinkelstraße abgestellt war, in Brand gesetzt. Der Anhänger wurde durch das Feuer komplett zerstört. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen.

Die Kripo fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und möglicherweise die Täter gesehen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

