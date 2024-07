Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.07.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Zeugen nach Brandstiftung an Kreisverkehr gesucht

Das Polizeirevier Neckarsulm sucht Zeugen, nachdem es am Donnerstagabend in Neckarsulm zu einem Brand kam. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der Kreisverkehr an der Neuenstädter Straße und Spitalstraße gegen 20.15 Uhr in Brand. Ein Autofahrer versuchte noch das Feuer zu löschen, was jedoch misslang. Die Feuerwehr Neckarsulm konnte den Brand dann zeitnah löschen. Der Schaden am Kreisverkehr wird auf 4.000 bis 5.000 Euro geschätzt. Kurz vor dem Brandausbruch wurde ein 14 bis 17 Jahre alter Junge mit dunkelblauem Fußballtrikot, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank und lockigen Haaren im Bereich des Kreisverkehrs beobachtet. Ob er für den Brand verantwortlich ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

