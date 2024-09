Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf öffentlichem Parkplatz

Hauenstein (ots)

Die Geschädigte parkte ihren unbeschädigten PKW am 05.09.24 zwischen 18:00 und 21:30 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz im Hinterweg in Hauenstein. Als sie zu ihrem PKW zurückkam bemerkte sie einen frischen Streifschaden an der hinteren rechten Seite ihres Fahrzeugs. Beim Ein- oder Ausparken muss ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ihren PKW gestreift und sich nicht weiter um den entstandenen Schaden gekümmert haben. Die Schadenshöhe wird etwa auf 300 Euro geschätzt. Wer hat den Unfallhergang beobachtet oder kann Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

