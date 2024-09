Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Raub mehrerer Gegenstände

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (07.09.2024 gegen 02:30 Uhr) wurde der Geschädigte in der Schachenstraße in Pirmasens von drei Männern angesprochen und anschließend mehrfach ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss entwendeten die Täter dann das Mobiltelefon, den Geldbeutel sowie ein Schlüsselbund mit mehreren Schlüsseln und entfernten sich in Richtung Rheinberger. Im Laufe des Vormittags konnte der Geschädigte sein Mobiltelefon orten, wobei sich dieses vermutlich im Fundbüro der Stadt (Exerzierplatzstraße 3) befindet.

Zeugen oder Hinweisgeber, die den Vorfall an sich gesehen oder die Gegenstände im Fundbüro abgegeben haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell