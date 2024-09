Contwig (ots) - Der Geschädigte parkte am 02.09.2024 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr seinen silbernen Ford Galaxy in der Pirmasenser Straße in Contwig in Fahrtrichtung Stambach am rechten Fahrbahnrand. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher streifte den geparkten PKW im Vorbeifahren und entfernte sich danach von der Unfallstelle. Bei dem Geschädigten wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800EUR. Wer den Unfall ...

