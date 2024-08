Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Oberreichenbach/Lkr. CW - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Freitag, kurz nach 13.00 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der Landesstraße 346 von Rötenbach kommend, in Richtung Oberreichenbach. Nachdem er in den Kreisverkehr "Im Interkom" eingefahren war, wurde ihm die Vorfahrt von einem roten Kleinwagen genommen. Der 19-jährige musste eine Vollbremsung machen. Dabei stürzte er. Er wurde leicht verletzt. An seinem Kraftrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Fahrer oder die Fahrerin des roten Kleinwagens fuhr, ohne anzuhalten, in Richtung Würzbach. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Calw in Verbindung zu setzen. Rufnummer: 07051/161/3511

