Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 08.09.2024 zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr in der Starenstraße in Zweibrücken. Der Verursacher touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den am Straßenrand geparkten PKW. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro. Vom Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur.

Wer den Unfall beobachtet hat und Angaben zu dem unbekannten Verursacher machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 976-0 zu melden. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell