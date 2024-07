Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnhaus

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 12:50 Uhr und 16:45 Uhr, verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Uhlandstraße. Durch das Einschlagen der Terrassentür gelangte der oder die Täterin in das Innere des Wohnanwesens. Im Inneren durchwühlte der oder die Unbekannte mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik dem Fall angenommen. Zeugen, welche verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell