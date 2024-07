Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer im Kreisverkehr

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Mittwochmorgen um 05:30 Uhr fuhr eine 33-jährige Daimler-Fahrerin die L 598 in nördliche Richtung. Im Weiteren beabsichtige die Fahrerin, den Kreisverkehr geradeaus in Richtung Norden zu befahren. Zeitgleich fuhr ein 35-jähriger Radfahrer den querenden Feldweg und wollte den Kreisverkehr geradeaus in Richtung Hasso-Plattner-Ring entlangfahren. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah die Daimler-Fahrerin den bereits im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer und kollidierte seitlich mit dem Fahrrad des Mannes. Er stürzte und zog sich hierdurch schwere Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte den 35-Jährigen in ein Krankenhaus. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

