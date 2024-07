Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf A6 mit beteiligtem LKW // PM Nr.2

Ketsch (ots)

Nachdem es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall auf der A6 bei Ketsch kam, ist die Unfallaufnahme beendet und die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben. Zwei Unfallbeteiligte wurden bei der Kollision leicht verletzt, einer davon musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit noch an.

