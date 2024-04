LPI-J: Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Weimar (ots) - Am Samstagabend befuhr eine 49-jährige Radfahrerin die Asbachstraße in Richtung Döllstedtstraße und passierte dabei einen am Straßenrand geparkten Pkw. Der 23-jährige Pkw-Insasse öffnete im Moment der Vorbeifahrt seine Fahrertür, wodurch es zur Kollision kam und die Radfahrerin stürzte. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Am Pkw und Fahrrad entstanden leichte Sachschäden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

