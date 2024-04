Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein 17-jähriger Mopedfahrer samt Sozia (ebenfalls 17 Jahre) die Hetschburger Straße in Bad Berka stadteinwärts. In der Rechtskurve/Abzweig Parkstraße kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Er kam fortfolgend zu Fall. Beide Personen wurden leicht verletzt und zur Behandlung in ein Klinikum gebracht. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro, am Verkehrszeichen in Höhe von 50 Euro.

