Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf A6 mit beteiligtem LKW // PM Nr.1

Ketsch (ots)

Am Mittwochmittag gegen 13:17 Uhr ereignete sich auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim auf Höhe Ketsch ein schwerer Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines LKWs. Derzeit musste die komplette Richtungsfahrbahn gesperrt werden, sodass der Verkehr über einen dortigen Rastplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet wird. Über den Unfallhergang sowie Verletzte liegen noch keine Informationen vor.

