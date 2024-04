Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Aufbruch eines PKW

Neitersen (ots)

Neitersen-Im Zeitraum von Dienstag, 02.04.24, 20:00 Uhr, auf Mittwoch, 03.04.24, 02:00 Uhr, wurde an einem PKW in der Obernauer Straße in Neitersen die Scheibe eingeschlagen. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/946-0.

