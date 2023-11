Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht

Mutterstadt (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 07:20 Uhr, fuhr ein 30-jähriger PKW-Fahrer die L530 von Ludwigshafen-Maudach kommend in Richtung Mutterstadt und beabsichtigte auf die B9 in Richtung Speyer abzubiegen. Während dem Abbiegevorgang bog ein dunkler Kleinwagen (Coupé), welcher wartepflichtig war, von der Abfahrt der B9 nach links in Richtung Mutterstadt ab und streifte den PKW des 30-Jährigen. Der dunkle Kleinwagen, welcher durch den Unfall vermutlich einen Streifschaden am vorderen Stoßfänger auf der Fahrerseite davontrug, hielt hiernach kurz an und entfernte sich daraufhin in Richtung Mutterstadt. An dem PKW des 30-Jährigen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euros. Hinweise zu dem flüchtenden PKW nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell