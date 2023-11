Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Speyer (ots)

Am 14.11.2023 gegen 14:30 Uhr fuhr eine 17-jährige Fahrradfahrerin auf dem Radweg in der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. An der Einmündung zur Straße Am Woogbach bog eine in gleicher Richtung fahrende 88-jährige Autofahrerin nach rechts in die Straße ein und übersah hierbei die bevorrechtigte Fahrradfahrerin. Die 17-Jährige musste stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern und verlor deshalb auf der mit Laub bedeckten, regennassen Fahrbahn die Kontrolle über das Rad und stürzte. Zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Eine unabhängige Zeugin konnte den Unfall beobachten und verblieb bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort. Die Autofahrerin fuhr zunächst weiter, kam nach einiger Zeit nochmal an der Unfallstelle vorbei und konnte durch den zufällig anwesenden Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Speyer angehalten werden. Die 88-Jährige hatte nach eigenen Angaben den Sturz der Radfahrerin nicht bemerkt. Hinweise auf eine Fahruntauglichkeit der Autofahrerin ergaben sich vor Ort nicht. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Sturz leicht an beiden Kniegelenken, eine Behandlung durch den Rettungsdienst war vor Ort nicht notwendig. Die Fahrzeuge wurden bei dem Unfall nicht beschädigt. Gegen die Autofahrerin wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

