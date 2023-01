Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Ungebremst gegen geparktes Auto gefahren - 18-Jährige leicht verletzt

VS-Schwenningen (ots)

Eine 18-Jährige ist am Samstagnachmittag auf der Neckarstraße ungebremst gegen ein geparktes Auto gefahren und hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Die junge Frau war gegen 14.30 Uhr mit einem Honda Logo stadtauswärts auf der Neckarstraße unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr mit der Dürrheimer Straße prallte die 18-Jährige aus bislang nicht bekannten Gründen mit ihrem Wagen gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW X1. Durch die heftige Kollision drehte sich der Honda um die eigene Achse und blieb stark beschädigt auf der Neckarstraße stehen. Die Honda-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde vorsorglich zur Beobachtung über Nacht in eine Klinik gebracht. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos.

