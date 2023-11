POL-PDLU: Fußgängerin nach Unfall leicht verletzt

Speyer (ots) - Am 14.11.2023 gegen 14:30 Uhr fuhr eine 17-jährige Fahrradfahrerin auf dem Radweg in der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. An der Einmündung zur Straße Am Woogbach bog eine in gleicher Richtung fahrende 88-jährige Autofahrerin nach rechts in die Straße ein und übersah hierbei die bevorrechtigte Fahrradfahrerin. Die 17-Jährige musste stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu ...

mehr