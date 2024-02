LPI-G: Beendigung der Öffentlichkeitsfahndung

Gera (ots) - Gera: Drei Fensterscheiben der Salvatorkirche im Nicolaiberg beschädigten unbekannte Täter am vergangenem Wochenende (24.02.2024 - 25.02.2024). Durch was die Scheiben zu Bruch gingen, ist bislang unbekannt. Die Geraer Polizei nahm die Ermittlungen zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0050811/2024) auf und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können. (KR) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

