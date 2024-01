Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Samstag, zwischen 19:10 und 19:15 Uhr, kam es in Bad Bentheim, im Ortsteil Gildehaus zu zwei Verkehrsunfallfluchten. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein Kia Sportage die Ernst-Buermeyer-Straße in Fahrtrichtung Mittelweg. In Höhe der Hausnummern 30 und 9 touchierte der bislang unbekannte Kia-Fahrer zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Ohne sich um die entstandenen, erheblichen Sachschäden zu kümmern, flüchtet der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Das unfallverursachende Fahrzeug konnte im Rahmen einer Fahndung abgestellt aufgefunden werden. Zeugen, insbesondere zwei Frauen, die sich zur Unfallzeit auf der Ernst-Buermeyer- Straße in Höhe der Hausnummer 9 befanden, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Bentheim, Tel.-Nr.: 05922/776600, in Verbindung zu setzen.

