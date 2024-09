Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Trennungsstreit eskaliert (09.09.2024)

VS-Villingen (ots)

Am Montagabend, gegen 19:30 Uhr hat eine letzte Gütertrennung mit einer unfreiwilligen Fahrt auf der Motorhaube eines Autos geendet. Das ehemalige Paar traf sich in der Breslauer Straße um ihre letzten Habseligkeiten auszutauschen. Doch das Gespräch entwickelte sich zum Streit in welchem die 43-Jährige beschloss mit ihrem Land Rover davonzufahren. Der 34-jährige Ex-Partner war damit nicht einverstanden und positionierte sich mittig vor dem Auto. Die Fahrerin fuhr trotzdem los und lud ihn auf die Motorhaube auf. Während er sich dort festhielt, legten sie etwa 200 Meter zurück. Zeugen gaben an, dass die gefahrene Geschwindigkeit wohl etwas über 30 km/h lag. Dann verlor er den Halt und flog auf die Straße. Durch den Sturz zog er sich diverse Prellungen und Schürfwunden zu. Ein später eingetroffener Notarzt wies den Mann in ein Krankenhaus ein, weil der Verdacht einer Fußruptur bestand. Die Frau konnte im Nachhinein nicht mehr angetroffen werden. Sie erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Auch muss sie ihren Führerschein abgeben.

