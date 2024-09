Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt mit dem PKW

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 07.09.2024 gegen 12:55 Uhr wurde in Lindenstraße in Frankenthal durch eine Polizeistreife ein PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnte bei dem 64-jährigen Frankenthaler deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,54 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Dem Betroffenen wurde auf der Dienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24a StVG eingeleitet.

