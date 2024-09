POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Speyer (ots) - Am Freitagabend zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des BAUHAUS in der Iggelheimer Straße eine Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Verursacher stieß nahe den Elektro-Ladesäulen vermutlich mit einem PKW gegen das Fahrzeugheck eines anderen geparkten PKW und beschädigte diesen stark. Anschließend entfernt sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Am geschädigten ...

