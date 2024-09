Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nachtragsmeldung: Verdacht eines bewaffneten Überfalls auf eine Gaststätte

Idar-Oberstein (ots)

Die ersten Ermittlungen der Polizei in der Gaststätte in der Hauptstraße ergaben, dass der Wirt unmittelbar, nachdem er seine Geschäftsräume gegen 13:30 Uhr aufgeschlossen hatte, von zwei maskierten Männern bedroht wurde. Einer der Männer führte eine Pistole mit sich. Dabei erhob der vermeintliche Wortführer jedoch keine materielle Forderung. Vielmehr könnte es sich bei dem Vorfall um eine persönliche Angelegenheit gehandelt haben.

In einem für ihn günstigen Moment setzte sich der Wirt mit einem griffbereiten Pfefferspray zur Wehr, worauf der Täter einen Schuss in dessen Richtung abfeuerte, ohne das Opfer zu treffen oder zu verletzen. Unmittelbar hiernach ergriffen die beiden Tatverdächtigen die Flucht in unbekannte Richtung, der Wirt schloss sich in seiner Gaststätte ein und verständigte die Polizei.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen vom Tatort dürfte es sich bei der Pistole mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Schreckschusswaffe gehandelt haben. Der Wirt wurde nicht verletzt, möglicherweise trug aber der Hauptverantwortliche Beeinträchtigungen durch das Pfefferspray davon.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

>Der erste Täter war bewaffnet mit einer schwarzen Pistole, etwa 20 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpulli, einer schwarzen Jeans und mit einem Schlauchschal maskiert. Er sprach akzentfreies Deutsch.

>Der zweite Täter war ebenfalls etwa 20 Jahre alt und geschätzt 1,70 m groß. Er trug ebenfalls einen schwarzen Kapuzenpulli, eine dunkle Hose und war mit einer schwarzen Motorradmaske maskiert.

Unbeteiligte werden aufgefordert, den Bereich zu meiden. Die Bevölkerung wird weiterhin gebeten, keine Anhalter mitzunehmen.

Zeugen werden dringend gebeten, sich unmittelbar an die Polizeiinspektion, Telefon 06781/5615157, zu wenden.

Dazu fragen die Ermittler insbesondere, wem die Tatverdächtigen vor und nach der Tat in der Hauptstraße oder der Innenstadt von Idar-Oberstein aufgefallen sind. Ferner könnte einer der Täter gereizte Augen durch das Pfefferspray davongetragen haben. Wem ist ein solcher jungen Mann am heutigen Nachmittag aufgefallen?

Die Ermittlungen der Polizei dauern nach wie vor an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell