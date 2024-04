Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Wülfrath - 2404106

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Wülfrath ---

Im Gewerbegebiet an der Röntgenstraße wurde zwischen Freitag, 26. April 2024, gegen 18 Uhr und Sonntag, 28. April 2024, gegen 21 Uhr in eine Werkstatt eingebrochen. Die Unbekannten gelangten augenscheinlich durch gewaltsames Öffnen eines Gittermattenzauns auf das Gelände und entwendeten mehrere hochwertige Ladegeräte sowie ein Motorrad der Marke Porsche. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

