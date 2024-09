Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Ein Fahrer - zwei Verfolgungsfahrten

Trier (ots)

Am heutigen Montagmorgen, dem 2. September, gegen 6:45 Uhr, beabsichtigte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bitburg eine Verkehrskontrolle in der Mötscher Straße durchzuführen. Der Fahrer des PKW entzog sich daraufhin durch Weiterfahrt der Kontrolle und setzt seine Fahrt durch die Stadt Bitburg und über die L32 fort. Hierbei wurde der PKW mit teilweiser überhöhter Geschwindigkeit, zahlreichen waghalsigen Überholmanövern und einem rigorosen Fluchtverhalten geführt. Letztlich konnte das Fahrzeug in der Ortslage Giesdorf gestoppt werden.

Der beschuldigte Fahrzeugführer stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seine Beifahrerin wurde zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus verbracht. Der PKW wurde sichergestellt.

Im Rahmen der Verfolgungsfahrt wurden mehrere Streifenwagen beschädigt, wovon einer nicht mehr fahrbereit war.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um den gleichen Fahrzeugführer, der sich bereits gegen 3:20 Uhr einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet Trier entzogen hatte. (Unsere Pressemeldung: https://s.rlp.de/UqsMJyT )

Die Polizeiinspektion Bitburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06561-96850 zu melden.

