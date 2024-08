Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Abholung unerlaubt eingereister Personen endete mit Strafanzeige

Pomellen (ots)

Eine Streife der Bundeszollverwaltung wurde gestern Mittag in der Ortslage Pomellen durch einen Bürger darauf hingewiesen, dass er kurz zuvor in der Nähe eine Personengruppe festgestellt hat. Auf der Anfahrt zum Feststellort stellten die Zollbeamten in der Ortslage Pomellen einen Pkw aus dem Zulassungsbezirk Bremen fest. Am Fahrzeug befand sich eine deutsche Staatsangehörige. Kurz darauf konnte die vorgenannte Gruppe festgestellt werden. Die Gruppe von vier Personen bestand aus zwei weiblichen syrischen Staatsangehörigen (53 und 29), einem 26- jährige syrischen Staatsangehörigen und einem Mann (Geburtsort Syrien), der sich mit einem deutschen Personalausweis auswies. Er hatte die Gruppe offensichtlich geführt. Während einer ersten Befragung gab der Mann an, Fahrer des zuvor festgestellten Pkws zu sein und seine Schwester (29) abgeholt zu haben. Seine Bekannte wartete zeitgleich am Auto. Die anderen Personen waren ihm angeblich unbekannt. Bei den anderen Personen der Gruppe wurden Dokumente (Flugtickets etc.) aufgefunden die auf die Reiseroute Dubai-Beirut-Moskau-Minsk-Litauen-Lettland-Polen hinweisen. Sie stellten Schutzersuchen und wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern-Buchholz weitergeleitet. Gegen die beiden Deutschen (Kraftfahrer und Beifahrerin) wird wegen des Verdachtes der Schleusung ermittelt.

Wenig später stellten Bundespolizisten im Rahmen einer Streifenfahrt auf Höhe der Kiesgrube in der Ortslage Pomellen eine weitere Personengruppe fest. Es handelte sich dabei um einen 25- jährigen Syrer und vier somalische Staatsangehörige (15, 16, 18, 22). Alle Personen waren ausweislos. Die Ermittlungen ergaben, dass die Gruppe zu Fuß unerlaubt die polnisch deutsche Grenze überquerte. Alle Personen stellten Schutzersuchen in Deutschland. Die Jugendlichen wurden an das Jugendamt des Landkreises übergeben, die anderen Personen nach Stern Buchholz weitergeleitet.

