Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Wieder Schleusungen auf der Insel Usedom festgestellt

Seebad Ahlbeck/ Pasewalk (ots)

Kollegen der Landespolizei MV kontrollierten gestern Abend in Heringsdorf eine 26- jährige malische Staatsangehörige. Sie war nicht im Besitz von Ausweispapieren. Die Frau gab an, mit vier weiteren Personen gereist zu sein. Kurz darauf stellten Bundespolizisten eine Gruppe von vier Personen (drei afghanische Männer und eine afghanische Frau) in der Seestraße in Ahlbeck fest. Alle besaßen afghanische Pässe, in denen sich russische Visa befanden. Aufenthaltslegitimierende Dokumente konnten nicht vorgelegt werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass alle Personen über Russland, Belarus und Polen nach Deutschland geschleust worden sind. Sie wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet.

Heute, gegen 06:45 Uhr, stellten Bundespolizisten in der Ortslage Heringsdorf, Ecke Badstr./Thalstr eine Gruppe von vier Personen fest. Es handelte sich dabei um somalische Staatsangehörige, drei Männer und eine Frau. Alle Personen konnten keine Dokumente zur Kontrolle vorlegen. Erste Ermittlungen ergaben, dass auch sie über die Belarus Route nach Deutschland geschleust worden sind. Die Bearbeitung dauert an.

