Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Fahndungstreffer in Pomellen

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Bundespolizisten kontrollierten gestern Nachmittag in Pomellen einen 40- jährigen polnischen Staatsangehörigen. Er war Mitreisender in einem PKW mit polnischer Zulassung. Die STA Essen suchte den Mann wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er hatte eine Geldstrafe in Höhe von 3150,00 EUR und der Verfahrenskosten in Höhe von 93,00 EUR zu zahlen. Ersatzweise war eine Freiheitsstrafe von 105 Tagen festgelegt. Bei der körperlichen Durchsuchung wurden versteckt am Körper weitere Betäubungsmittel (57,7 Gramm Amphetamin inkl. Verpackung, 10,8 Gramm Cannabis inkl. Verpackung) gefunden. Nach Anzeigenerstattung wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Zahlung der Geldstrafe und Verfahrenskosten wurde die Person an die Zollfahndung Berlin Brandenburg übergeben

Kurze Zeit später wurde an gleicher Stelle ein 47- jähriger Deutscher angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab gleich 3 Ausschreibungen: 1. zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Neuruppin wegen der Straftat Fischwilderei. Hier waren die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 750,00 EUR oder 50 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu vollstrecken. 2. zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Meiningen wegen einem Verstoß gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz. Hier waren eine Geldbuße in Höhe von 20,00 EUR und 41,50EUR Verfahrenskosten oder 1 Tag Erzwingungshaft das Strafmaß. 3. zur Aufenthaltsermittlung durch die STA Neuruppin wegen Diebstahl. Nach Zahlung der Geldstrafe und Geldbuße wurde die Person am Abend wieder auf freien Fuß gesetzt.

