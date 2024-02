Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag (02.02.2024) in der Strohgäustraße ereignet hat. Ein 62 Jahre alter Autofahrer war gegen 14.30 Uhr in der Adestraße unterwegs und bog nach rechts in die Strohgäustraße ab, als ein 57 Jahre alter Fußgänger an der dortigen Ampel die Straße überquerte. Beim Zusammenstoß verletzte sich der 57-Jährige leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Beide Unfallbeteiligte gaben an, grünes Licht gehabt zu haben. Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere nach einem unbekannten Passanten, der dem Verletzten kurz nach dem Unfall geholfen haben soll. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei Stuttgart zu melden.

