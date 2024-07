Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Drei Haftbefehle in den letzten 24 Stunden vollstreckt

Pasewalk (ots)

Gestern Vormittag wurde ein 27- jähriger polnischer Staatsangehöriger durch Bundespolizisten in Hintersee angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/ Strafvollstreckung wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls durch das Amtsgericht Hameln. Der Mann hat eine Restjugendstrafe von 498 Tagen zu verbüßen. Des Weiteren besteht noch eine Ausschreibung zur Ausweisung/Abschiebung durch das Ausländeramt Goslar. Er wurde in die JVA Neustrelitz eingeliefert.

Gestern Nachmittag wurde ein 41- jähriger Ukrainer im Rahmen der vorläufigen Wiedereinführung der Grenzkontrollen auf der BAB 11 in Pomellen als Fahrer eines Kleintransporters mit polnischer Zulassung angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Dessau Rosslau wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Mann hatte eine Geldstrafe in Höhe von 600 EUR sowie Verfahrenskosten in Höhe von 84,50 EUR zu zahlen oder 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Er zahlte die geforderten Geldsummen.

Heute, kurz nach Mitternacht, wurde eine 29- jährige Polin auf der BAB 11 in Pomellen kontrolliert. Sie war Mitreisende in einem FLiXBUS. Die Staatsanwaltschaft Dortmund fahndete nach ihr wegen unrichtigen oder unvollständigen Angaben zur Aufenthaltstitelbeschaffung. Die Frau sollte eine Geldstrafe in Höhe von 600,00 EUR + 86,00 EUR Verfahrenskosten zahlen. Bei Nichtzahlung waren 40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Nach Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 600,00 EUR durch den Lebensgefährten und Zusendung der Quittung an die Bundespolizei in Pomellen, wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Verfahrenskosten wurden nicht bezahlt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell